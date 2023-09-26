الفيفا لـ الاتحاديين: قادرون على تحقيق إنجاز الهلال والأهلي في مونديال الأندية؟

وجه حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر منصة ” إكس” سؤالًا لجماهير نادي الاتحاد وذلك قبل أكثر من شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في جدة.

واستعرض حساب الفيفا في منصة ” إكس” إنجازات الهلال والأهلي المصري والعين الإماراتي والرجاء البيضاوي المغربي في مونديال الأندية قائلًا: ” العين والهلال والأهلي والرجاء، كلهم كبار صعدوا على منصات تتويج كأس العالم للأندية، هل ينضم لهم الاتحاد في 2023؟”.

إنجازات الرباعي العربي بـ مونديال الأندية

وكان الهلال والرجاء والعين توجوا بالميدالية الفضية في مونديال الأندية خلال نسخ 2022 و 2013 و 2018 على الترتيب، بينما حصد الأهلي المصري الميدالية البرونزية في نسختي 2020 و 2021 في البطولة.

ويُعد الانجاز الوحيد لنادي الاتحاد في مونديال الأندية كان في عام 2005 عندما احتل المركز الرابع وقتها.

وتُقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.

مشوار الفرق المشاركة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.