القبض على أفغاني لترويجه الشبو بالمدينة المنورة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر.

ونوهت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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