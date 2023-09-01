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تمت إحالته إلى النيابة العامة

القبض على أفغاني لترويجه الشبو بالمدينة المنورة

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
القبض على أفغاني لترويجه الشبو بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر.

ونوهت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

 

 

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