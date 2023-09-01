القبض على أفغاني لترويجه الشبو بالمدينة المنورة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر.
ونوهت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.