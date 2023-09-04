القبض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات في الرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على شخص أحرق موقعًا مخصصًا لانتظار الحافلات، وذلك بسكب مادة سريعة الاشتعال فيه.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.