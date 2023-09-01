القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول الهرب في الجوف

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قبضت شرطة منطقة الجوف على شخص لصدمه مركبة أمنية ومحاولة الهروب.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس، إن شرطة محافظة طبرجل بمنطقة الجوف قبضت على مواطن ألحق ضررًا بمركبة أمنية عند محاولته الهرب أثناء قيادته مركبة من دون لوحات.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لصدمه مركبة أمنية ومحاولة الهروب pic.twitter.com/zH0pIFPWm6
— الأمن العام (@security_gov) September 1, 2023