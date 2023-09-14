القبض على مخالف روج حشيشًا وإمفيتامين في المدينة المنورة

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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن شرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وأشار الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.