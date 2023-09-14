Icon

رباعية تُهدي النقاط الـ 3 لـ الوحدة ضد ضمك Icon الـ سي آي إيه تدرس اتهام أفرادها بتلقي رشوة لتزوير مصدر كورونا Icon نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد Icon إحباط تهريب 109 كجم قات في جازان Icon شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد Icon محمد ثروت يتألق بعذوبة صوته وجمال أغانيه في جدة Icon وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة الكفاح Icon وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في قطار سار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأمن أحاله إلى جهة الاختصاص

القبض على مخالف روج حشيشًا وإمفيتامين في المدينة المنورة

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
القبض على مخالف روج حشيشًا وإمفيتامين في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

ترويج مخدرات

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن شرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

قد يهمّك أيضاً
المغرب يشيع ضحايا زلزال الحوز والبحث عن الناجين مستمر

المغرب يشيع ضحايا زلزال الحوز والبحث عن الناجين مستمر

فرق لا تخسر بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن

فرق لا تخسر بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن

جهة الاختصاص

وأشار الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب أكثر من 183 ألف حبة كبتاجون في منفذ البطحاء
السعودية اليوم

إحباط تهريب أكثر من 183 ألف حبة...

السعودية اليوم
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

السعودية اليوم
“التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر الصرعية باستخدام الروبوت
السعودية اليوم

“التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر...

السعودية اليوم
القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود الشمالية
أخبار أمنية

القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في الحدود...

أخبار أمنية
افتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن
السعودية اليوم

افتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية...

السعودية اليوم
150 ريالًا غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة في المسارات المخصصة
السعودية اليوم

150 ريالًا غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور...

السعودية اليوم
إنذار أحمر لـ 4 مناطق: أمطار غزيرة حتى المساء
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ 4 مناطق: أمطار غزيرة...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تودع رياض بودبوز
الرياضة

جماهير الأهلي تودع رياض بودبوز

الرياضة