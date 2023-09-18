القبض على مخالف روج مخدرات في المدينة المنورة

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قبض مرور منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
ولفت مرور المدينة المنورة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.