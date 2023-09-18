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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مخالف روج مخدرات في المدينة المنورة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
القبض على مخالف روج مخدرات في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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قبض مرور منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

الإجراءات النظامية

ولفت مرور المدينة المنورة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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