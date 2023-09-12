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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مروج شبو وإمفيتامين في الأحساء

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
القبض على مروج شبو وإمفيتامين في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لاتخاذه مزرعة وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي.

جهة الاختصاص

ولفت الأمن العام، عبر منشور بمنصة إكس، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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