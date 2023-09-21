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تمت إحالتهما لجهة الاختصاص

القبض على مقيمين لترويجهما 300 كيلو قات بجدة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
القبض على مقيمين لترويجهما 300 كيلو قات بجدة
المواطن - فريق التحرير

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قبض مرور محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهما (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

ونوه الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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