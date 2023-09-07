القبض على مقيم لترويجه مخدرات بالرياض

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والهيروين المخدرتين.
وقال الأمن العام في منشور عبر موقع إكس: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والهيروين المخدرتين.
ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.