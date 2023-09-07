القبض على مقيم لترويجه مخدرات بالرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والهيروين المخدرتين.

مروج الشبو

وقال الأمن العام في منشور عبر موقع إكس: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والهيروين المخدرتين.

النيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.