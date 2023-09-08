القبض على مواطنين روجا للمخدرات بالباحة

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قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطنين؛ لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما هواتف متنقلة وسلاحان ناريان ومبلغ مالي.
ونوه الأمن العام، عبر حسابه بمنصة “إكس”، إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.