وزير الداخلية: بجهود رجال الأمن المخلصين لن ينجو أحد كائنًا من كان القبض على مواطنَين يعملان في أحد القطاعات الأمنية و3 إثيوبيين روجوا المخدرات نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في قمة مجموعة الـ77 + الصين أزمة الرواتب تمنع برشلونة من قيد بديل ليفاندوفسكي تقرير مرتقب من ناسا حول الأجسام الطائرة المجهولة أمهات يحذرن من حلوى شهيرة تسد أمعاء الأطفال خسارة الأخدود ضد الاتحاد والعميد في الصدارة مؤقتًا السعودية الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين المتفردة باحتواء التضخم طفلة تخنق نجل التيك توكر ياسمين تأثرًا بالألعاب الإلكترونية نصيحة هامة قبل التقديم على تمويل عقاري
صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت، اليوم الخميس 29/ 2/ 1445هـ الموافق 14/ 9/ 2023م، من القبض على (5) مروجين، (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنين يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا (3) أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات.
ولفت الأمن العام، في منشور عبر منصة إكس، إلى أنه ضبط بحوزتهم (74.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك تؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.