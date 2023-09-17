القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء

قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي باستخدام دراجة نارية.

جهة الاختصاص

ولفتت شرطة الأحساء إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.