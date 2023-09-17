Icon

هدايا بوتين لزعيم كوريا الشمالية تثير رعبًا في أوروبا Icon القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي Icon ربع مباني درنة الليبية تضررت من الإعصار Icon القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء Icon زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا Icon إطلاق قمر صناعي صيني جديد للاستشعار عن بعد Icon خطاب ماكرون بشأن المساعدات يغضب المغاربة Icon إخلاء ساحة عامة من المهاجرين في صفاقس التونسية Icon 50 مليون مشاهدة لفيديو إطلاق موسم الرياض وآل الشيخ: بس؟ زعلت Icon ” المواطن” توثق المؤتمر الصحفي لـ مدرب الهلال وميتروفيتش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأمن أحاله لجهة الاختصاص

القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم الطبي باستخدام دراجة نارية.

جهة الاختصاص

ولفتت شرطة الأحساء إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
تفسير ظهور البرق الأخضر والأزرق وقت الزلازل

تفسير ظهور البرق الأخضر والأزرق وقت الزلازل

فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب

فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم