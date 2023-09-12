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الأمن أحالهم إلى النيابة العامة

القبض على 13 شخصًا لارتكابهم حوادث سرقة في الرياض

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
القبض على 13 شخصًا لارتكابهم حوادث سرقة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 13 شخصًا؛ لارتكابهم حوادث سرقة.

حوادث سرقة

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و3 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

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النيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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