القبض على 13 شخصًا لارتكابهم حوادث سرقة في الرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 13 شخصًا؛ لارتكابهم حوادث سرقة.

حوادث سرقة

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و3 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

النيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.