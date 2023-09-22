Icon

تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث Icon توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة Icon فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي Icon عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني Icon القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان Icon تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر Icon السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا Icon الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين Icon لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية Icon رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
أحيلوا إلى النيابة العامة وجهة الاختصاص

القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح أبيض ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

مروج في الشمالية

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
خسارة قاتلة لـ ولفرهامبتون ضد ليفربول

خسارة قاتلة لـ ولفرهامبتون ضد ليفربول

سبب رفض دخول برلمانيين أوروبيين لتونس

سبب رفض دخول برلمانيين أوروبيين لتونس

مروج في جازان

فيما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الدرب بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو
آخر الاخبار

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو

آخر الاخبار
استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
السعودية اليوم

استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة

السعودية اليوم
المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا
الرياضة

المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية...

الرياضة
أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون
تكنولوجيا

أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف...

تكنولوجيا
وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا
العالم

وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا

العالم
غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
آخر الاخبار

غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد...

آخر الاخبار
جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا
العالم

جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

العالم
السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا
السعودية اليوم

السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات...

السعودية اليوم