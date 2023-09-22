القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح أبيض ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
فيما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الدرب بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.