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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على(4)مخالفين لنظام أمن الحدود ، لتهريبهم (37) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج شبو بالدمام

كذلك قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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