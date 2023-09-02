القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير

مكافحة المخدرات تحبط ترويج 100 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالجوف تنبيه من أمطار غزيرة وبرد وسيول غزيرة في منطقة المدينة المنورة كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة الـ100 بالدوري الاتفاق يُنهي صفقة فينالدوم بالفيديو.. أمطار غزيرة على طريق الهدا سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد وظائف بشركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف” مانشيني يعلن قائمة الأخضر لمعسكر نيوكاسل حكام مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم تاوامبا يودع جماهير التعاون قبل مباراة الوحدة اليوم
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على(4)مخالفين لنظام أمن الحدود ، لتهريبهم (37) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كذلك قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.