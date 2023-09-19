السعودية تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بأستراليا وزير الحج والعمرة: تطوير 100 موقع تاريخي في مكة والمدينة القبض على 4 مروجين بمكة والشمالية نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن 284 وظيفة شاغرة بـ جامعة الملك عبدالعزيز 20 مواطنًا و9 مقيمين بقبضة الأمن البيئي برامج رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. أداء استثنائي للأنشطة غير النفطية زحام وانتظار بالساعات في محطات الفحص الدوري رغم الحجز المسبق الشؤون الإسلامية تطلق برنامج انتماء ونماء بمختلف المناطق المركزي السعودي: نمو الودائع المصرفية إلى 2.4 تريليون ريال
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهم (2.6) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.