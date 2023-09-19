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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 4 مروجين بمكة والشمالية

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
القبض على 4 مروجين بمكة والشمالية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهم (2.6) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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