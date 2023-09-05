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الأمن أحالهم إلى جهة الاختصاص

القبض على 4 مقيمين في جازان لاتخاذ سكنهم وكرًا لترويج المخدرات

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
القبض على 4 مقيمين في جازان لاتخاذ سكنهم وكرًا لترويج المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة العارضة بمنطقة جازان على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ لاتخاذهم سكنهم وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإجراءات النظامية

ولفت الأمن العام، عبر منشور في منصة إكس، إلى أنه تم ضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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