القبض على 4 مقيمين في جازان لاتخاذ سكنهم وكرًا لترويج المخدرات وقف خاصية فيسبوك نيوز منافسة شديدة بين ترامب وبايدن المتقاربين في استطلاعات الرأي الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الطيران المدني مشادة بين فتاة وسائق آسيوي يعود للخلف عكس السير وقف كافة رحلات يونايتد إيرلاينز الأمريكية إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال الألمانية وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 4 مدن أمطار مدينة يونانية خلال 10 ساعات بمجموع أمطار الرياض في 6 سنوات
قبضت شرطة محافظة العارضة بمنطقة جازان على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ لاتخاذهم سكنهم وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفت الأمن العام، عبر منشور في منصة إكس، إلى أنه تم ضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.