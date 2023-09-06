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القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني القبض على 5 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

أسلحة وذخيرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر منشور بمنصة إكس، أنه ضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وذخيرة حية، ومبالغ مالية.

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الإجراء المتخذ

كشفت المديرية أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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