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خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام

القرارات السعودية الروسية ضمنت الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
القرارات السعودية الروسية ضمنت الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اتفقت السعودية وروسيا على اتخاذ بعض الإجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط، في ظل مشهد ضبابي يحول دون رؤية مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي، لذلك قررت السعودية وروسيا تمديد تقليص إمدادات النفط لدعم استقرار الأسواق.

القرارات السعودية الروسية بشأن النفط

وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيًّا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأن الاتفاقات الأخيرة بشأن خفض الإمدادات ضمنت الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

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وأعلنت السعودية وروسيا، الدولتان الرائدتان في إنتاج النفط عالميًّا، تمديد تخفيضات إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام، على الرغم من صعود سوق النفط، وسط توقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع من عام 2023، بحسب “رويترز”.

اتصال بين بوتين وابن سلمان

جرى اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا.

بيان الكرملين

وقال الكرملين: إن بوتين وولي العهد راضون للغاية عن التعاون بين بلديهم في إطار مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط.

وقال الكرملين، في بيان، بشأن مكالمة ولي العهد الأمبير محمد بن سلمان: “إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات السلعة، تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية”.

إنتاج السعودية النفطي

وسيبلغ إنتاج السعودية للأشهر المقبلة، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وذكر المصدر أن قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته شهريًّا للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج، كما أشار المصدر إلى أن الخفض يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقًا في إبريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

توقعات الأسواق

تفاعلت أسعار عقود النفط مع إعلان قرار السعودية، ليتجاوز خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس لمستوى 87 دولارًا للبرميل.

كانت الأسواق تتوقع أن تمدد السعودية الخفض حتى نهاية أكتوبر، بعد أن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي: إنه اتفق مع الشركاء في “أوبك+” على مزيد من تخفيضات صادرات النفط.

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