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بشرط الدخل لا يتجاوز 7000 ريال

القسط الميسر يطبق على المشاريع تحت الإنشاء فقط

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
القسط الميسر يطبق على المشاريع تحت الإنشاء فقط
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج سكني عن تفاصيل القسط الميسر، والذي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.

دعم إضافي لمستحقي الدعم

وأوضح برنامج سكني خلال رده على بعض الأسئلة الشائعة الخاصة بالقسط الميسر، أن القسط الميسر يهدف إلى تقديم دعم إضافي لمستحقي الدعم السكني عبر تخفيض قيمة الوحدة السكنية إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، على ألا يتجاوز صافي دخل المستفيد 7000 ريال.

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وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من القسط الميسر على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، من خلال التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، لافتًا إلى أنه يمكن الاطلاع على المشاريع المتاحة للقسط الميسر عبر صفحة المنتج في منصة سكني.

وأكد أن تقديم الدعم يكون لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3000 ريال ولا يتجاوز صافي 7000 ريال.

مميزات القسط الميسر

ولفت البرنامج إلى أن من أهم مميزات القسط الميسر هي أن الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط، ويبدأ القسط الشهري الميسر من 850 ريالًا، كما يمكن الاستفادة من برنامج الضمانات.

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