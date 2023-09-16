Icon

تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ Icon حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي Icon برشلونة يُتابع أزمة نجم Manchester united Icon تشكيل مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول Icon الصحة تعلن عن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف Icon محرز يغيب عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد التعاون Icon الأرصاد: حالة جازان شبيهة بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي Icon 8 غيابات بمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون Icon موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقناة الناقلة Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته

القصاص من مواطن قتل يمنياً بطعنة في الصدر بمنطقة عسير

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
القصاص من مواطن قتل يمنياً بطعنة في الصدر بمنطقة عسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

قد يهمّك أيضاً
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب

عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب

أقدم / عبدالله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل علوي علي صالح البرماني – يمني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني – سعودي الجنسية – يوم السبت بتاريخ 01 / 03 / 1445هـ الموافق 16 / 09 / 2023م بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه