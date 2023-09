القصة الكاملة لعملية أذربيجان العسكرية في قرة باغ وأول رد أمريكي

أصدرت الإدارة الأمريكية أول تعليق لها، بعد اشتعال الأوضاع بين أرمينيا وأرذربيجان مجددًا، وسط عملية عسكرية في منطقة إقليم ناغورني قره باغ، وهي خطوة قد تنذر بحرب جديدة في المنطقة المضطربة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في أول تعليق له على الأحداث المشتعلة في قرة باغ عبر منصة “إكس”: “إن الأعمال العسكرية الغير المقبولة التي تقوم بها أذربيجان تهدد بتفاقم الوضع الإنساني في إقليم ناغورني قره باغ. وندعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإلى الحوار المباشر.

وأظهرت لقطات تم تداولها على نطاق واسع العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان، بعدما صرحت بأن ستة من مواطنيها لقوا حتفهم في انفجار لغمين أرضيين في واقعتين منفصلتين في قرة باغ واتهمت جماعات مسلحة أرمنية غير شرعية” بزرعهما. وقالت أرمينيا: إن هذه الاتهامات كاذبة.

Azerbaijan’s unacceptable military actions risk worsening the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. We call for immediate end to hostilities and for direct dialogue.

وقال نسيمي أغاييف، سفير أذربيجان في ألمانيا، عبر منشور له بمنصة إكس: يشكل 10.000 جندي أرمني غير شرعي، تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار، بعدما شاركوا في أعمال إرهابية ضد الشعب الأذربيجاني في منطقة قرة باغ، ويجب نزع سلاحهم وسحبهم بالكامل.

وحدث التصعيد بعد يوم من توصيل شحنات أغذية وأدوية تشتد الحاجة إليها إلى قرة باغ عبر طريقين على نحو متزامن، وهي خطوة بدت أنها قد تساعد في تخفيف التوتر المتصاعد بين أذربيجان وأرمينيا.

10,000 illegal Armenian troops, who have been engaged in terrorism against Azerbaijani people in the Garabagh region of #Azerbaijan🇦🇿, are a serious threat to peace & stability. They should be disarmed & fully withdrawn from 🇦🇿! pic.twitter.com/5GvZldiIfE

