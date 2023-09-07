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مستندًا إلى مبدأ علمانية الدولة

القضاء الفرنسي يحظر العباءة في المدارس

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
القضاء الفرنسي يحظر العباءة في المدارس
المواطن - فريق التحرير

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أيد مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس، قرار حظر العباءات في المدارس.

منع ارتداء العباءة

وأفاد مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، بأنه رفض طلبًا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدًا أنّه لا يشكل تمييزًا ضد المسلمين.

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وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية فرنسا، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

وذكرت رئيسة الجمعية سهام زيني أن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن تمييز جنسي لأنه يخصّ الفتيات حصرًا ويستهدف العرب.

مزاعم فرنسية

لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت: إنّ العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي.

وأعادت مدارس فرنسية الاثنين، عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وأكد وزير التربية غابريال أتال لمحطة بي إف إم تي في، أن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

67 رفضن

وأردف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلًا: إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونًا، وفق تقديرات رسمية.

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