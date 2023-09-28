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حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8%

القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم رصد يوم الجمعة 29 سبتمبر القمر البدر العملاق الرابع والأخير هذا العام في سماء السعودية والوطن العربي.

وأشارت الجمعية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إلى أن حجمة الظاهري سيكون أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط.

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ولفتت الجمعية إلى أن ذلك يسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة، وسيكون مشاهداً طوال الليل.

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