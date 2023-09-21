Icon

لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني Icon ضبط 1925 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ Icon مطار دبي يشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 Icon ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان Icon فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار Icon التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد Icon تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول Icon السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية Icon هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في منظر مشاهد بالعين المجردة

القمر يعانق قلب العقرب الليلة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
القمر يعانق قلب العقرب الليلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس وبداية الليل اقتران القمر بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوب الغربي في منظر مشاهد بالعين المجردة.

ألمع نجم

وذكرت فلكية جدة في بيان صادر عنها أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق، حيث إن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به، فتبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعًا تقريبًا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.
وأضافت فلكية جدة أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

اللون الأحمر لقلب العقرب

ولفتت إلى أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار