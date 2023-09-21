القمر يعانق قلب العقرب الليلة

وذكرت فلكية جدة في بيان صادر عنها أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق، حيث إن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به، فتبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعًا تقريبًا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.

وأضافت فلكية جدة أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

اللون الأحمر لقلب العقرب