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في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير المصرية مساء غدٍ، مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

مباراة الأهلي وسان جورج

وستقام مباراة الأهلي وسان جورج غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب القاهرة الدولي كما تُنقل المباراة عبر قناة On Time Sports المصرية.

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وكان الأهلي المصري فاز الأحد الماضي على فريق سان جورج بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ 32.

حيث سجل حسين الشحات الهدف الأول لـ المارد الأحمر في مباراة الأهلي وسان جورج في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول ثم انتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل المارد الأحمر تألقه ليسجل هدفين عبر كل من حسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

وكان الأهلي افتتح مشواره في الدوري المصري بالفوز على فريق المصري البورسعيدي برباعية دون رد يوم الثلاثاء قبل الماضي.

الأهلي المصري وسان جورج - حسين الشحات

مباراة الأهلي والمصري

ونجح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول عبر المغربي رضا سليم في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من اللاعب إمام عاشور.

وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر 3 أهداف عبر كل من بيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد في الدقائق الـ 70 والـ 74 والـ88.

وشهدت المباراة طرد اللاعب باهر المحمدي من النادي المصري في الدقيقة الـ 53 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

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