القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

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يترقب جمهور الكرة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية الودية التي تُقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وتُقام المباراة اليوم عند الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب “سانت جيمس بارك”، كما تنقل المباراة عبر “القناة الرياضية السعودية”.
وخاض الأخضر أولى مبارياته الودية بقيادة مانشيني في معسكر نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ولم يشارك اللاعب “فراس البريكان” في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية فيما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
وبالأمس، أجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها طبق جملًا تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.