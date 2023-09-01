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القنصلية في هونغ كونغ تحذر المواطنين: ابتعدوا عن إعصار ساولا

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
القنصلية في هونغ كونغ تحذر المواطنين: ابتعدوا عن إعصار ساولا
المواطن - فريق التحرير

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حذرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين الموجودين هناك، من مخاطر إعصار ساولا الذي يقترب من هونغ كونغ ورفع مؤشر الإعصار.

إعصار هونغ كونغ

وقالت القنصلية إن التوقعات المحدثة من هيئة الأرصاد المحلية في البلاد رجحت رفع مؤشر الإعصار إلى الدرجة 9 أو 10 بعد الساعة 6 مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد التحذير السابق الذي أكدت فيه القنصلية أمس الخميس رفع مؤشره إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) بعد الساعة الثانية من صباح اليوم.

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ودعت القنصلية جميع المواطنين الموجودين في هونغ كونغ، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية.

إعصار ساولا

ويعد إعصار ساولا من أقوى 5 أعاصير في العالم منذ عام 1950، وقد اقترب بشدة من الأراضي الصينية حيث تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية في مقاطعة قوانجدونج الصينية وهونغ كونغ مع اقتراب الإعصار من البر الرئيسي، اليوم الجمعة، مما أجبر السلطات على رفع مستوى التحذير من العواصف القوية وإغلاق الشركات والمدارس وتعليق الأسواق المالية، كما تم إغلاق مناطق الجذب السياحي مثل هونج كونج ديزني لاند مؤقتًا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن وزارة النقل الصينية نشرت 16 سفينة إنقاذ وتسع مروحيات إنقاذ في المناطق التي قد يضربها الاعصار.

وقررت مدينة شنتشن (جنوب) التي يبلغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة “إغلاق المكاتب والمتاجر والأسواق اعتبارًا من الساعة 16,00 (08,00 ت غ) وتعليق وسائل النقل العام اعتبارًا من الساعة 19,00” بحسب بيان صادر عن هيئة إدارة الطوارئ حذرت فيه من أن الإعصار “قد يسبب عاصفة قوية في المدينة”.

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