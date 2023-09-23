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في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا، مباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد توتنهام 

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب ” الإمارات” وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1, SKY SPORTS MAIN EVENT UK, SKY SPORTS PREMIER LEAGUE UK , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

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وقبل مباراة الغد، يتواجد توتنهام في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، أما آرسنال فيتواجد في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

يذكر أن آرسنال كان فاز على فريق أيندهوفن الهولندي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برباعية دون رد قبل مواجهة توتنهام.

آرسنال ضد توتنهام

مباريات الجولة السادسة 

وفي افتتاح الجولة السادسة، تعادل كريستال بالاس بدون أهداف مع فريق فولهام، بينما تعادل وولفرهامبتون مع فريق لوتون تاون بهدف لكل منهما، وفاز مانشستر سيتي على نوتنغهام فورست بثنائية دون رد، وفاز إيفرتون على برينتفورد بثلاثية لهدف، وتقام حاليًا مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي.

توتنهام ضد آرسنال

وتُستكمل مباريات الجولة السادسة غدًا بإقامة مباريات ” آرسنال ضد توتنهام هوتسبير” و ” تشيلسي ضد أستون فيلا” و ” ليفربول ضد وست هام يونايتد” و ” برايتون ضد بورنموث” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام السادسة والنصف مساءً يلعب شيفيلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في ختام لقاءات الجولة السادسة.

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