القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ضد ميلان

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية مساء غدٍ، مباراة الإنتر ضد ميلان في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

الإنتر ضد ميلان

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” جيوزيبي مياتزا” معقل الإنتر كما تُنقل عبر قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , SPORT 2 HUNGARY , DIGI SPORT 1 HD ROMANIA , CBC SPORT HD , C MORE MAX HD FIN , STARZ PLAY APP, DAZN 1 BAR DEUTSCH.

وكان الإنتر لعب ضد الميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تأهل الإنتر للنهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي آنذاك.

وتبدأ مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي غدًا بمواجهة ” يوفنتوس ضد لاتسيو” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، ثم يلعب الإنتر ضد ميلان في السابعة مساءً، أما جنوى فسوف يواجه فريق نابولي في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

مباريات الجولة الرابعة

وتُستكمل مباريات الجولة الرابعة بعد غدٍ الأحد، بمواجهة كالياري ضد أودينيزي في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، أما في تمام الرابعة عصرًا فسيلعب مونزا ضد ليتشي و فروسينوني ضد ساسولو، بينما في السابعة مساءً فسيلعب فيورنتينا ضد أتالانتا، وفي تمام العاشرة إلا ربع مساءً سيلعب روما ضد إمبولي”.

وفي يوم الاثنين المقبل، يلعب تورينو ضد ساليرنيتانا في السابعة مساءً بينما في العاشرة إلا ربع مساءً فسيواجه هيلاس فيرونا فريق بولونيا.