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القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد السعودي ضد أولماليك

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد السعودي ضد أولماليك
المواطن - فريق التحرير

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تترقب جماهير العميد، مباراة الاتحاد السعودي ضد أولماليك الأوزبكي غدًا الاثنين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية.

الاتحاد السعودي ضد أولماليك

وتُقام مباراة الاتحاد ضد أولماليك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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القنوات الناقلة 

قنوات Bein Sports ومنصات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستنقل المباراة غدًا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

ويأمل العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو لتحقيق انطلاقة قوية، والفوز بمباراة الاتحاد ضد أولماليك، للمنافسة على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا مبكرًا، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

ويعول نونو سانتو على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرازيلي فابينيو، أملًا في الذهاب بعيدًا في البطولة الآسيوية التي يعود للمشاركة فيها بعد غياب طويل.

وكان نادي الاتحاد السعودي تُوج مرتين بلقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005 واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في اليابان عام 2005.

 

 

 

 

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