القنوات الناقلة لـ مباراة البايرن ضد مان يونايتد

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مساء غدٍ، مباراة البايرن ضد مان يونايتد في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

البايرن ضد مان يونايتد

وتنطلق مباراة البايرن ضد مان يونايتد في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أليانز آرينا” في مدينة ميونخ الألمانية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , HRT 2 , ARENA SPORT 3 HD CROATIA , ARENA SPORT 1 HD PREMIUM SERBIA.

وفي الغد، يلعب في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كل من “ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني، غلطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي”.

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء الغد تقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي، ريال سوسيداد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي، بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”.

وكانت قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا أُقيمت يوم 31 أغسطس الماضي في إمارة موناكو الفرنسية.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

ويتواجد في المجموعة الأولى: “بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

المجموعة الرابعة: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.