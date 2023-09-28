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غدًا في الجولة الثامنة من دوري روشن

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والشباب

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والشباب
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، غدًا ديربي الرياض بين الهلال والشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والشباب

وتنطلق المباراة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

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وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 SD و SSC1 HD , SPO TV , FOX SPORT USA , PLAY 10 , MAX SPORT 1 HD , SPILER 1 TV .

وفي يوم الاثنين الماضي، كشفت تقارير إعلامية، مصير المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك بعد المطالبة بإقالته مؤخرًا.

الهلال والشباب - سعود عبدالحميد - الهلال ضد الشباب

مصير جيسوس

وقال حامد القرني الإعلامي في قناة 24 الرياضية عبر حسابه في منصة “إكس”: “المدرب البرتغالي مستمر مع الهلال ولا توجد أي نية لإلغاء عقده قبل مواجهة الشباب القادمة”.

وكان الهلال صعد لثمن نهائي كأس الملك وذلك بعد الفوز يوم الاثنين الماضي على نادي الجبلين بهدف دون رد.

 

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