القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مباراة روما ضد إمبولي مساء اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي موسم 2023/2024.

توقيت المباراة

وتنطلق مباراة روما ضد إمبولي اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية عبر ملعب ” الأولمبيكو” معقل الجيالوروسي في العاصمة الإيطالية.

وستنقلها قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , BEIN SPORTS FR HD 3 , CBS SPORT HD , MAX SPORT 3 HD , STARZ PLAY APP.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، بدأت أمس بفوز يوفنتوس على فريق لاتسيو بثلاثية لهدف كما فاز الإنتر بـ ديربي الغضب بنتيجة خماسية لهدف.

أما نابولي فتعادل مع جنوى بنتيجة هدفين لكل فريق.

مواجهات اليوم في الدوري الإيطالي

وفي مواجهات اليوم ” تعادل كالياري مع أودينيزي بدون أهداف، وتعادل مونزا مع ليتشي بهدف لكل فريق، بينما فاز فروسينوني على ساسولو برباعية مقابل هدفين، ويلعب حاليًا فيورنتينا ضد أتالانتا بينما يلعب روما مع إمبولي في ختام مواجهات اليوم في الدوري الإيطالي.

وغدًا، يلعب تورينو ضد ساليرنيتانا في السابعة مساءً بينما في العاشرة إلا ربع مساءً فسيواجه هيلاس فيرونا فريق بولونيا.

وفي سياق آخر، حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على جاره ميلان بخماسية لهدف، مساء أمس في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

وكان الإنتر أحرز هدفين في الشوط الأول عبر كل من هنريك ميختاريان والفرنسي ماركوس تورام في الدقيقتين الـ 5 والـ 38.

وفي الشوط الثاني، قلص ميلان الفارق عبر اللاعب البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة الـ 57 ثم أضاف الإنتر الهدف الثالث عبر اللاعب ميختاريان في الدقيقة الـ 69.

وواصل الإنتر ضغطه ليضيف الهدفين الرابع والخامس عبر كل من التركي هاكان تشالهانوجلو والإيطالي دافيد فراتسي في الدقيقتين الـ 80 والـ 90.