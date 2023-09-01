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في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي

القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد ميلان

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد ميلان
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مساء اليوم مباراة روما ضد ميلان وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي موسم 2023/2024.

روما ضد ميلان

وتنطلق مباراة روما ضد ميلان في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب الأوليمبكو معقل روما كما تنقل المباراة عبر قنوات ” قناة أبو ظبي الرياضية، تطبيق Starz Play APP”.

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روما ضد ميلان

مباريات الجولة الثالثة بـ الدوري الإيطالي

وبدأت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي اليوم بلقاء ساسولو وهيلاس فيرونا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم ساسولو بهدف دون رد.

وفي الغد تقام 4 مباريات استكمالًا لمباريات الجولة الثالثة حيث يلعب ” بولونيا ضد كالياري” و ” أودينيزي ضد فروسينوني” في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تقام مباراتh ” أتالانتا ضد مونزا” و ” نابولي ضد لاتسيو” في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

روما ضد ميلان

وبعد غدٍ الأحد، يلعب إنتر ميلان ضد فيورنتينا وتورينو ضد جنوى في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب إمبولي ضد يوفنتوس وليتشي ضد ساليرنيتانا في العاشرة إلا ربع من مساء الأحد.

يذكر أن ميلان كان فاز في أول جولتين على فريقي بولونيا وتورينو بينما تعادل روما في الجولة الأولى مع فريق ساليرنيتانا، وخسر في الجولة الثانية من فريق هيلاس فيرونا.

جدير بالذكر أن نادي روما كان خسر الموسم الماضي نهائي الدوري الأوروبي أمام فريق إشبيلية الإسباني، بينما وصل ميلان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخسر ضد جاره الإنتر.

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