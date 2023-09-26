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في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مساء اليوم مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2023/2024.

مان يونايتد ضد كريستال بالاس

وتقام مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” أولد ترافورد” معقل اليونايتد كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS FOOTBALL UK , DIEMA SPORT 2 HD , BEIN SPORTS FR HD 3 , SKY SPORTS FOOTBALL UK.

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وقبل مواجهة كريستال بالاس، كان مانشستر يونايتد فاز يوم السبت الماضي على فريق بيرنلي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

كريستال بالاس ضد مان يونايتد

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد سجله اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني من مباراة بيرنلي ضد مان يونايتد، حافظ مانشستر يونايتد على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة في المركز الـ 19 ” قبل الأخير”.

وكان مانشستر يونايتد خسر من فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل مواجهة فريق بيرنلي.

وخلال مباريات اليوم في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية سيلعب في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة كل من ” إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون، إكستر سيتي ضد لوتون تاون، بورت فايل، ساتون يونايتد، برادفورد سيتي ضد ميدلزبره، سالفورد سيتي، بيرنلي، مانسفيلد تاون ضد بيتربوره يونايتد”.

 

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