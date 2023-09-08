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القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا
المواطن - فريق التحرير

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تقام الليلة مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

وتنطلق مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” تيهيلن بول ” في الأراضي السلوفاكية.

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وستنقل المباراة قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SPORT TV1 PORTUGAL, DIEMA SPORT HD , QAZ SPORT , CBS SPORT HD , NOVA SPORTS 1 HD.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @selecaoportugal

مفاجأة سارة لـ رونالدو

وبالأمس، حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر على مليون و 497 ألفًا و 961 صوتًا في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا، ليفوز بالاستفتاء متفوقًا على 7 لاعبين تنافسوا معه.

وتفوق رونالدو على اللاعب الأردني أنس العوضات نجم فريق الوحدات الأردني و عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، حمزة عيسى لاعب فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني، الحالج مالك لاعب الأنصار اللبناني”.

البرتغال وليشتنشتاين - كريستيانو رونالدو

وتألق رونالدو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النصر في أول خمس جولات من بطولة دوري روشن، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة الدوري.

وكان رونالدو تألق مع نادي النصر وساهم في فوز الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في أغسطس الماضي، حيث سجل هدفين في شباك نادي الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم 12 أغسطس الماضي.

وفي أول أمس الأربعاء، كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023 حيث تم استبعاد رونالدو.

وسيقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد المسارح العملاقة في باريس.

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