تترقب الجماهير انطلاقة الفريق الأبيض في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023\ 2024، وتبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

وستُقام المواجهة على استاد عزام، عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولن تكون هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار، حيث سيتم إذاعتها عبر قناة واحدة.

وتبحث الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم، قبل أن تعلن شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن إذاعة المواجهة الإفريقية، والتي سيسبقها استوديو تحليلي.

الزمالك يسعى للفوز

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في هذه النسخة برفقة فيوتشر، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع، فيما تأهل الأهلي وبيراميدز إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقبًا وحيدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، توج به في عام 2019، بعد التغلب على نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.