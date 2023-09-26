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في الجولة السابعة من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق اليوم مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ريال مايوركا ضد برشلونة

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، حيث تقام على ملعب “إيبيروستار” معقل فريق ريال مايوركا.

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وتُنقل مباراة مايوركا ضد برشلونة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , ZIGGO SPORT SELECT HD , MAX SPORT 4 HD , DAZN LALIGA.

كما سيلعب إشبيلية ضد ألميريا في افتتاح مباريات الجولة السابعة، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

برشلونة ضد مايوركا

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراتي اليوم في الجولة السابعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الصدارة برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد، بالتساوي مع فالنسيا ورايو فاليكانو، ثم ريال سوسيداد برصيد 9 نقاط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش بـ8 نقاط، متساويًا مع ريال بيتيس.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوسوسانا في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال وخيتافي، ثم ألافيس برصيد 6 نقاط، ثم لاس بالماس بـ5 نقاط، متساويًا مع ريال مايوركا، يليه إشبيلية وسلتا فيغو بـ4 نقاط، ثم غرناطة بـ3 نقاط، ويتذيل ألميريا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بنقطتين.

 

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