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حققت جميع الأهداف المخطط لها

القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين النجم الساطع بمصر

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين النجم الساطع بمصر
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت القوات المسلحة السعودية مشاركتها في تمرين النجم الساطع الذي نُفذ في قاعدة محمد نجيب العسكرية في جمهورية مصر العربية.

تبادل الخبرات

وقال رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي خلال مقطع فيديو عبر منصة إكس، إن قواتنا السعودية حققت جميع الأهداف المخطط لها ومن أهمها، تبادل الخبرات في مجال حماية الحدود، والأمن السيبراني والأمن البحري، وتخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، وتخطيط عمليات المساندة اللوجستية والإخلاء الطبي، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري.

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تمرين النجم الساطع

وكانت قد وصلت وحدات من القوات المسلحة إلى مصر، في 31 أغسطس الماضي، للمشاركة في تمرين النجم الساطع 2023، الذي تُنفذ مناوراته في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

 

 

 

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