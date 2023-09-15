القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين النجم الساطع بمصر

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اختتمت القوات المسلحة السعودية مشاركتها في تمرين النجم الساطع الذي نُفذ في قاعدة محمد نجيب العسكرية في جمهورية مصر العربية.
وقال رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي خلال مقطع فيديو عبر منصة إكس، إن قواتنا السعودية حققت جميع الأهداف المخطط لها ومن أهمها، تبادل الخبرات في مجال حماية الحدود، والأمن السيبراني والأمن البحري، وتخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، وتخطيط عمليات المساندة اللوجستية والإخلاء الطبي، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري.
وكانت قد وصلت وحدات من القوات المسلحة إلى مصر، في 31 أغسطس الماضي، للمشاركة في تمرين النجم الساطع 2023، الذي تُنفذ مناوراته في قاعدة محمد نجيب العسكرية.
#فيديو_الدفاع | القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين «النجم الساطع»، الذي نُفذ في قاعدة محمد نجيب العسكرية في جمهورية مصر العربية. pic.twitter.com/IXcughBCHG
— وزارة الدفاع (@modgovksa) September 15, 2023