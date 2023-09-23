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القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
المواطن - واس

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

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كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة .

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – .

 

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