القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن القيصومة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 46 درجة مئوية.
وأضاف أن الدمام جاءت في المركز الثاني بتسجيل 45 مئوية، فيما حلت كل من الرياض والأحساء وبريدة في المركز الثالث بواقع 44 مئوية.
فيما جاءت كل من المدينة المنورة ورفحاء ووادي الدواسر في المركز الرابع تسجيل 43 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.