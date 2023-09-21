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في افتتاح منافسات جولة نحلم ونحقق

الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير محمد الهويش مباراة التعاون والرائد في دوري روشن، ويساعده خلف الشمري وعيسى الخيبري، الحكم الرابع فريح الجلعود، سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

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وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الاتفاق ضد الطائي للكحم ممدوح آل شهدان، ويساعده سعد السبيعي وأحمد العتيق، وتركي هشلان حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بليغ آل رمضان.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

ويتولى ماجد الشمراني إدارة مباراة الشباب والحزم بدوري روشن، ويساعده سعد الشبرمي ومحمد العرمطي، وسيكون الحكم الرابع محمد الغامدي، محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

ويدير الإيطالي دانيلي أورساتو مباراة الاتحاد والفتح، ويساعده أليساندرو جيالاتيني وسيرو كاربوني، الحكم الرابع محمد الدقاش، وحكم الفيديو لوكا بايريتو، ويساعده محمد الحنفوش.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @FatehClub

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن التعاون والاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء وأبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك والحزم برصيد 3 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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