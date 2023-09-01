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ضمن منافسات الجولة الخامسة

الكشف عن حكام مباريات اليوم في دوري روشن

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
الكشف عن حكام مباريات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير شكري الحنفوش مباراة الفيحاء والرائد في دوري روشن السعودي، ويساعده فيصل القحطاني وسعد الشبرمي، والحكم الرابع فريح الجلعود، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده محمد العرمطي.

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غابري فيغا أهلاوي رسميًا

غابري فيغا أهلاوي رسميًا

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

ومن المقرر أن يقود فيصل البلوي مباراة الطائي ضد أبها، ويساعده فهد العمري ومفرح آل حسن، والحكم الرابع محمد الحربي، رائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ويتولى سامي الجريس إدارة مباراة الرياض ضد الأخدود، ويساعده عبدالرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، الحكم الرابع محمد أبو شقارة، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

الأخدود
لاعبو الفريق – المصدر @ALAKHDOUD

غواتيمالي يقود مباراة الهلال والاتحاد

وفي قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، يلعب الهلال ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويقود طاقم تحكيم غواتيمالي بقيادة ماريو إسكوبار مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ويُساعده لويس فينتورا وهامبرتو بانجوج، الحكم الرابع عبدالله الحربي، الباراغوياني إيليس ميرليس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

الاتحاد ضد الهلال - مباراة الاتحاد والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

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