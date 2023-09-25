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ضمن منافسات دور الـ32

الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباريات اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس الملك لموسم 2023\ 2024.

حكام مواجهات اليوم

ويدير طاقم تحكيم نيوزيلاندي بقيادة ماثيو كونجر، مباراة الجبلين والهلال، ويساعده تيفيتا ماكاسيني ومارك رول، والحكم الرابع عبدالله العويدان، برونو استيفيس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

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ويتولى سلطان العكيري مهمة إدارة مباراة النجمة والرائد في كأس الملك، ويساعده سعد السبيعي وعبدالله الشهري، فهد الزهراني حكمًا رابعًا، وماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة ضمك والقيصومة في كأس الملك للحكم عبدالله الحربي، ويساعده مؤيد المسجن وعبدالله آل مداد، عبدالله الدهمشي حكمًا رابعًا، سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

ويقود طاقم تحكيم نمساوي بقيادة هارالد ليشنر، مباراة أحد ضد النصر، ويساعده ندرياس هيدنيريش وماكسيميليان كولبيتش، الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، أوفيديو هاتيغان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

انطلاق كأس الملك بالأمس

وانطلقت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك بالأمس، وشهدت فوز التعاون ضد القادسية بهدفين دون رد، وتجاوز الاتفاق فريق جدة برباعية نظيفة، وتغلب الحزم على العربي بـ3\1، وحقق الشباب فوز صعبًا ضد الباطن بـ2\1.

الاتفاق ضد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين
لاعبو الفريق

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