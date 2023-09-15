الكشف عن موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، عن موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الدور الأول من الليغا لموسم 2023\ 2024.

كلاسيكو الدوري الإسباني

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني، أن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد سيُقام، يوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر المقبل، عند الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت إسبانيا.

ومن المقرر أن تُقام قمة برشلونة وريال مدريد في الدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب “لويس كومبانيوس الأولمبي”، الذي يستضيف الكلاسيكو للمرة الأولى في التاريخ.

ويستضيف ملعب “لويس كومبانيوس الأولمبي”، مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة حتى أواخر عام 2024، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والبناء في الملعب القديم “كامب نو”.

برشلونة وريال مدريد هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإسباني الممتاز، بتعادل سلبي ضد خيتافي، قبل أن يحقق 3 انتصارات متتالية أمام قادش، فياريال وأوساسونا.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد انطلاقة مميزة في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، بالفوز في أول 4 مباريات أمام كل من؛ أتلتيك بيلباو، ألميريا، سلتا فيغو وخيتافي.