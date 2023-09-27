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يتقارب في قسمات ملامح تركي السديري

الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المؤلف والمنتج علي سعيد، تفاصيل حول الممثل الذي لعب دور الراحل الأستاذ تركي السديري، في الفيلم الوثائقي الطويل “قصة ملك الصحافة” والذي أطلقته القناة الثقافية.

قصة ملك الصحافة

ونشر سعيد عبر حسابه على منصة “إكس” صورًا من كواليس العمل، قائلًا “الرجل الذي جسد شخصية الأستاذ تركي السديري ليس موديلاً، ولم نلتقه في وكالة إعلان”.

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وأضاف “الفنان الذي جسد شخصية ملك الصحافة في فيلم (قصة ملك الصحافة) هو مخرج الوثائقيات البارز الصديق فيصل العتيبي، ووقع الاختيار عليه بعد اليأس من العثور على وجه يقارب في قسماته ملامح ملك الصحافة”.

ولفت “يومها ومن شدة اليأس تذكرت قسمات وجه فيصل وهاتفته وعرضت عليه الفكرة وهو بروح الفنان المغامر قال: تم”.

مدرسة في الصحافة السعودية

من جانبه رد فيصل العتيبي على المنشور بالقول “كان من دواعي سروري يا صديقي مشاركتكم الوفاء للراحل تركي السديري وتجسيد مشاهد من شخصيته التي كانت مدرسة في الصحافة السعودية.. مبارك لكم النجاحات والأصداء التي حققها الفيلم”.

وتفاعل عدد من رواد “إكس” مع المنشور، فقال مازن السديري “قد أتقنت كثيرًا أستاذ فيصل”.

وأضاف مبارك العصيمي “لا يستغرب تميزك أبا زياد فأنت صاحب الحس الفني الرفيع والتجربة الوثائقية الطويلة.. أبارك لك هذه الإضافة من النجاح لرصيدك الثري منه. وإلى المزيد من كل جديد”.

جدير بالذكر أن فيلم “قصة ملك الصحافة” الذي كتب له السيناريو وأنتجه الكاتب علي سعيد، وأخرجه حسن سعيد، تناول السيرة المهنية الطويلة للأستاذ تركي السديري، واحتفت القناة الثقافية السعودية التي دشنتها وزارة الثقافة بالشراكة مع مجموعة mbc، بفيلم قصة ملك الصحافة، الذي يعتبر خطوة متقدمة في إنتاج الفيلم الوثائقي السعودي.

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