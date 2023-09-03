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أدلة على التعاملات الفاسدة للرئيس وعائلته

الكونجرس يستعد للتصويت على عزل بايدن

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
الكونجرس يستعد للتصويت على عزل بايدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الأحد، عن تصويت مرتقب لبدء تحقيق في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

التصويت على عزل بايدن

وكتبت تايلور جرين، عبر منصة “إكس”: “سنصوت على فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن”.

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وأضافت عضوة مجلس النواب الأمريكي، أن “الوقت قد حان لبايدن لتقديم جميع الاتصالات التي تمت باسمه أو بأسماء مستعارة، وجميع البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزوار وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير، بالإضافة إلى “قائمة من العقاقير الطبية التي تخفي معلومات حول تدهوره العقلي”.

مساءلة وعزل الرئيس

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه مستعد للمضي قدمًا في إجراءات المساءلة والعزل ضد الرئيس جو بايدن، حيث تتكشف الأدلة على التعاملات الفاسدة للرئيس وعائلته كل أسبوع.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال مكارثي: “إذا نظرت إلى جميع المعلومات والأدلة التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فإن المضي قدما في إجراءات المساءلة ضد الرئيس جو بايدن خطوة طبيعية تماما… وفقط حتى يفهم المشاهدون ما يعنيه ذلك، فإن ذلك يوفر للكونجرس السلطة القانونية للحصول على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها”.

فساد عائلة بايدن

وبصفته رئيسًا لمجلس النواب، يتمتع مكارثي بسلطة تمكين الجمهوريين في الكونجرس من عزل بايدن. واستشهد مكارثي باختراقات في تحقيق بشأن فساد عائلة بايدن المزعوم من قبل الجمهوريين في الكونجرس.

وقال إن “السجلات المصرفية تظهر أن بايدن أنشأ 20 شركة وهمية بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017، وتلقت عائلته 16 دفعة من رومانيا تدفقت إلى تسعة أفراد من العائلة”.

مكتب التحقيقات الفيدرالي

كما لفت رئيس مجلس النواب الأمريكي الانتباه إلى مزاعم مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ادعى أنه رشى نائب الرئيس آنذاك بايدن.

وأضاف مكارثي: “عندما تنظر إلى هذا، يبدو وكأن ثقافة الفساد موجودة داخل عائلة بايدن بأكملها… يجب أن تكون قادرا على الإجابة عن ذلك للشعب الأمريكي. يستحق الشعب الأمريكي إجابة. من يكذب؟”.

فساد مالي

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هانتر بايدن حصل على أكثر من 5.5 مليون دولار، بما في ذلك من شركة “بوريسما” الأوكرانية لمدة عامين، وذلك كمكافأة على مساهماته في عمليات التهرب الضريبي وتعاطي الكحول والمخدرات بنشاط، بعد اتفاقياته مع مكتب المدعي العام الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحقيق الجمهوري، تبين أن عائلة جو بايدن تلقت ملايين الدولارات من التمويل الأجنبي خلال سنواته كنائب لرئيس الولايات المتحدة، وحتى اللحظة، حددت لجنة بقيادة كومر أكثر من 20 مليون دولار من هذه المدفوعات لعائلة بايدن وشركائهم التجاريين.

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