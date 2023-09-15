اللحظات الأولى لفيضانات درنة الليبية

وثقت كاميرا مراقبة اللحظات الأولى المرعبة لاجتياح السيول أحياء مدينة درنة الليبية، جراء الإعصار دانيال المدمر.

فيضانات درنة

وبحسب وسائل الإعلام، كانت كاميرا المراقبة مزروعة في أحد المحال التجارية الواقعة في حي المغار في درنة، ووثقت السيول وهي تجتاح منازل وأحياء المدينة وجرفها بشكل مخيف للسيارات الموجودة بالأحياء.

وصورت تسجيلات مرئية نشرها متابعون ليبيون ومنصات محلية على مواقع التواصل سرعة جريان السيول وجرفها كل الأجسام التي كانت في طريقها.

وبحسب الكاميرات، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال، الأحد، عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

ويواصل المسعفون والمتطوعون، الجمعة، العمل بحثاً عن آلاف المفقودين في درنة، بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي.

وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفاً من درنة، فيما قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقلّ عن عشرة آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.