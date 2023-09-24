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تغرب الشمس في نفس موعدها

الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق أن هذا الأسبوع يسمى بأسبوع التساوي، وهو تساوي الليل مع النهار تقريبًا؛ بحيث تشرق وتغرب الشمس بنفس موعدها، ولفت إلى أنه من الأسبوع القادم يبدأ الليل يتغلب على النهار بالطول.

تقلبات الليل والنهار

وقال الزعاق في مقطع فيديو شاركه بحسابه في منصة إكس: إن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر على جميع أنحاء العالم ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء؛ فإن الليل مساوٍ للنهار طوال أيام العام، ويرجع ذلك بسبب كروية الأرض وميلان محور دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس.

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تساوي الليل مع النهار

وتابع الزعاق: أغلب مناطق العالم سيتساوى فيها طول الليل مع النهار يوم الأربعاء، وفي بعض المحال ستتقدم أو تتأخر عن هذا التاريخ لظروف موقعها الجغرافية.

https://x.com/dralzaaq/status/1705998181673078846?s=48

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